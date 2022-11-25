Котировки Manchester United подскочили на 17% на новости об интересе Эр-Рияда к клубу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Котировки Manchester United plc подскочили на 17% на торгах в Нью-Йорке в пятницу после слов министра спорта Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Турки Аль Сауда о готовности поддержать покупку английского футбольного клуба частными саудовскими инвесторами.

У саудовских инвесторов появился большой "интерес и аппетит" как к покупке "Манчестер Юнайтед", так и к ФК "Ливерпуль", сказал министр в интервью BBC Sport.

"Мы определенно поддержим сделку, если один из представителей (саудовского - ИФ) частного сектора вступит в нее, поскольку мы уверены, что это позитивно отразится на спорте в королевстве", - добавил принц.

Ранее на этой неделе стало известно, что совет директоров Manchester United оценивает различные стратегические альтернативы дальнейшего развития, в число которых входит и его продажа. "Мы рассмотрим все варианты, отвечающие интересам фанатов клуба", - заявили сопредседатели совета директоров Manchester United Аврам и Джоэль Глейзеры.

24 ноября британский таблоид The Daily Star сообщил, что американская Apple Inc. также рассматривает возможность покупки "Манчестер Юнайтед" и СЕО Apple Тим Кук готов заплатить за клуб 5,8 млрд фунтов стерлингов (чуть более $7 млрд).

В 18:20 по Москве акции Manchester United дорожали на 16,85%, до $21,97 за бумагу, что является максимумом с февраля 2019 года.

Малкольм Глейзер купил "Манчестер Юнайтед" за 790 млн фунтов в 2005 году. После его смерти в мае 2014 года клуб перешел к его шестерым детям.