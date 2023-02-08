Акции Manchester United подорожали на 13% на слухах о потенциальных инвесторах в Катаре

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Неназванные частные инвесторы из Катара готовятся сделать щедрое предложение о покупке Manchester United, одного из самых титулованных футбольных клубов Англии, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По их информации, инвесторы уверены, что размер их предложения выведет из игры всех остальных конкурентов.

Публичный интерес к покупке "красных дьяволов" ранее выразил Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании и давний поклонник команды.

На этих сообщениях бумаги Manchester United на предварительных торгах в Нью-Йорке подскочили в цене на 12,7%.

В ноябре сообщалось о возможном интересе к клубу саудовских инвесторов и корпорации Apple.

Рыночная капитализация клуба составляет около $3,5 млрд. Ранее сообщалось, что нынешние владельцы команды, американские бизнесмены братья Глейзеры, рассчитывают получить за него около 6 млрд фунтов ($7,3 млрд).

Бизнесменам из Катара уже принадлежит один известный европейский футбольный клуб - компания Qatar Sports Investments в 2011 году приобрела французский Paris Saint Germain.

По правилам УЕФА, играющие друг против друга команды не могут принадлежать одному владельцу, а "Манчестер" регулярно встречается с "ПСЖ" в еврокубках. Соответственно, на покупку английского клуба претендуют другие инвесторы.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" находится на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда также вышла в стадию плей-офф Лиги Европы, где на следующей неделе сыграет против "Барселоны".