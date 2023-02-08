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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Акции Manchester United подорожали на 13% на слухах о потенциальных инвесторах в Катаре

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Неназванные частные инвесторы из Катара готовятся сделать щедрое предложение о покупке Manchester United, одного из самых титулованных футбольных клубов Англии, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

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По их информации, инвесторы уверены, что размер их предложения выведет из игры всех остальных конкурентов.

Публичный интерес к покупке "красных дьяволов" ранее выразил Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании и давний поклонник команды.

На этих сообщениях бумаги Manchester United на предварительных торгах в Нью-Йорке подскочили в цене на 12,7%.

В ноябре сообщалось о возможном интересе к клубу саудовских инвесторов и корпорации Apple.

Рыночная капитализация клуба составляет около $3,5 млрд. Ранее сообщалось, что нынешние владельцы команды, американские бизнесмены братья Глейзеры, рассчитывают получить за него около 6 млрд фунтов ($7,3 млрд).

Бизнесменам из Катара уже принадлежит один известный европейский футбольный клуб - компания Qatar Sports Investments в 2011 году приобрела французский Paris Saint Germain.

По правилам УЕФА, играющие друг против друга команды не могут принадлежать одному владельцу, а "Манчестер" регулярно встречается с "ПСЖ" в еврокубках. Соответственно, на покупку английского клуба претендуют другие инвесторы.

В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" находится на третьем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда также вышла в стадию плей-офф Лиги Европы, где на следующей неделе сыграет против "Барселоны".

Manchester United Великобритания Англия Катар Саудовская Аравия Джим Рэтклифф? Paris Saint Germain
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