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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Оператор аренды самокатов Whoosh объявил о планах провести IPO

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (разработчик решений для микромобильности и кикшеринга - краткосрочной аренды самокатов Whoosh) рассматривает возможность проведения первичного публичного предложения, говорится в сообщении компании.

IPO состоится "в зависимости от рыночной конъюнктуры", отмечается в пресс-релизе. Никаких подробностей потенциального размещения в сообщении не приводится.

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В рамках сделки планируется привлечение капитала через допэмиссию, а также предложение акций нынешними акционерами, объем которого будет определен позднее, говорится в сообщении.

Ожидается, что после IPO нынешние акционеры "сохранят за собой значительную долю в уставном капитале".

Привлеченные средства компания планирует использовать на финансирование деятельности, в том числе на расширение парка электросамокатов и выход в новые регионы.

Whoosh ВУШ Холдинг
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