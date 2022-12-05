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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Оператор аренды самокатов Whoosh начинает сбор заявок в рамках IPO

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO ПАО "Вуш Холдинг" (холдинговая компания оператора кикшеринга Whoosh) установлен в размере 185 - 225 рублей за обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок пройдет с 5 по 13 декабря, даты размещения допэмиссии акций - с 14 по 23 декабря. Брокером выступает Газпромбанк.

Для IPO компания зарегистрировала допвыпуск из 50 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Также планируется предложение акций нынешними акционерами.

Если "Вуш Холдинг" разместит новый выпуск целиком, компания, исходя из диапазона цены, привлечет от 9,25 до 11,25 млрд рублей. Уставный капитал компании в этом случае вырастет в 1,5 раза.

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Whoosh
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