Эксперты не ждут быстрого увеличения предложения нефти из-за возврата Chevron в Венесуэлу

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена серьезно изменила политику в отношении Венесуэлы, разрешив Chevron Corp. возобновить добычу нефти в этой стране, однако такое решение вряд ли приведет к существенному увеличению предложения сырья на мировом рынке в краткосрочной перспективе, пишет газета The Wall Street Journal.

Американской компании придется решить множество технических вопросов на стареющих нефтяных месторождениях Венесуэлы, отмечают эксперты. Кроме того, Штатам придется пересмотреть и ряд других санкций в отношении Каракаса, чтобы обеспечить приток венесуэльской нефти на мировой рынок.

В минувшую субботу Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало Chevron новую лицензию на работу в Венесуэле сроком на шесть месяцев. Компании разрешено возобновить приостановленные проекты по добыче нефти и производству нефтепродуктов. Она не сможет начать бурение новых скважин, однако получает возможность заняться ремонтом и техническим обслуживанием старых.

Такое решение было принято Белым домом после прошедшей в Мехико встречи президента Венесуэлы Николаса Мадуро с представителями оппозиции, в ходе которой стороны договорились направить миллиарды долларов замороженных средств на гуманитарные цели внутри страны и программу инфраструктурных инвестиций, которая должна реализовываться под контролем ООН.

Решение американского Минфина по Chevron может открыть дверь для возврата в Венесуэлу других нефтекомпаний, ранее работавших в стране, отмечает WSJ.

Мнения экспертов

В список первоочередных задач Chevron в данный момент входит ремонт поврежденного оборудования, решение проблемы перебоев с энергоснабжением и устранение неполадок в работе трубопроводов, говорят эксперты. Кроме того, компании необходимо набрать сотни сотрудников, что может быть сложно с учетом оттока квалифицированных кадров из Венесуэлы, а также решить проблему физической безопасности операций.

"Сумма, которую нужно инвестировать в Венесуэлу, чтобы вернуть потерянные объемы добычи нефти, просто огромна", - отмечает отраслевой эксперт Хосе Чалхуб, ранее работавший в нефтяном секторе Венесуэлы.

По его оценкам, на эти цели потребуется порядка $50 млрд. В следующие шесть месяцев Chevron, вероятно, сможет нарастить добычу в стране лишь на 20-30 тыс. баррелей в сутки (б/с), что не будет иметь значения для глобального нефтяного рынка, отмечает Чалхуб.

Новая лицензия разрешает Chevron получать свою долю с дивидендов от четырех ее СП с венесуэльской госкомпанией PDVSA. Согласно данным консалтинговой компании IPD Latin America, добыча этих СП за первые 25 дней сентября составила 45 тыс. б/с.

Эксперты полагают, что потребуется не менее года, чтобы вернуть объем добычи к прежнему уровню - 200 тыс. б/с.

Причем это будет каплей в море по сравнению с тем объемом, который глобальный нефтяной рынок может потерять в результате западных санкций в отношении российской нефти, пишет WSJ. По оценкам экспертов, потери мирового рынка из-за антироссийских санкций в следующем году могут составить порядка 1,5 млн б/с.

В этом году добыча нефти в Венесуэле составляет порядка 700 тыс. б/с, тогда как в 90-е гг. она превышала 3 млн б/с.

Возврат Chevron в Венесуэлу вряд ли сможет повлиять на стоимость нефти в ближайшей перспективе, считают аналитики.

"Это не то, что может случиться уже завтра. Возврат Chevron в Венесуэлу увеличит предложение нефти на мировом рынке, однако для этого потребуются месяцы, а может и больше года", - говорит аналитик Mizuho Роберт Ягер.

По оценкам эксперта, в краткосрочной перспективе возобновление работы Chevron в стране способно снизить мировые цены на нефть не более чем на $1 за баррель.