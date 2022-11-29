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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Министр нефти Венесуэлы сообщил о скором подписании контрактов с Chevron

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Каракас и Chevron подпишут серию контрактов после того, как Вашингтон разрешил этой компании некоторые виды деятельности в Венесуэле, заявил во вторник венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами.

По сообщению агентства ЭФЭ, министр проинформировал о "результативной рабочей встрече" с главой венесуэльского подразделения Chevron Хавьером Ла Росой. "В ближайшие часы мы подпишем контракты, чтобы подстегнуть развитие совместных предприятий и добычи нефти", - отметил министр. ЭФЭ отмечает, что о том, что именно будет в этих контрактах, пока не сообщается.

В миреСША разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в ВенесуэлеЧитать подробнее

Минфин США ранее в ноябре сообщил, что разрешил компании Chevron Corp. возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.

"OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - ИФ) выдало генеральную лицензию по Венесуэле, разрешающую корпорации Chevron возобновить в ограниченном объеме операции по добыче ресурсов в Венесуэле", - сказано в сообщении.

Согласно документу, компании разрешено добывать, транспортировать и поставлять в США нефть или нефтепродукты, произведенные совместными предприятиями (СП) Chevron (поставки в любые другие страны лицензия не разрешает - ИФ), а также проводить любое связанное с этим техническое обслуживание и ремонт на активах СП. Кроме того, Chevron получил право на покупку и ввоз в Венесуэлу товаров или ресурсов, связанных с вышеуказанной деятельностью, включая разбавители, конденсаты, нефть или продукты из природного газа.

Венесуэла Chevron
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