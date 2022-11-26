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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

США разрешили Chevron в ограниченном объеме добывать природные ресурсы в Венесуэле

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил в субботу, что разрешил компании Chevron возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.

"OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций - ИФ) выдало генеральную лицензию по Венесуэле, разрешающую корпорации Chevron возобновить в ограниченном объеме операции по добыче ресурсов в Венесуэле", - указано в сообщении.

Отмечается, что лицензия сформулирована так, чтобы венесуэльская государственная компания PDVSA не получала выгоду от продажи нефти компанией Chevron.

Минфин подчеркивает, что лицензия "разрешает только деятельность, связанную с совместными предприятиями с участием Chevron в Венесуэле". "Она не разрешает иные взаимодействия с PDVSA. Остальные связанные с Венесуэлой санкции, введенные США, остаются в силе", - подчеркивается в сообщении.

В министерстве пояснили, что решили выдать подобную лицензию Chevron после того, как венесуэльская оппозиция и администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявили о возобновлении переговоров.

США Венесуэла
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