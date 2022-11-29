Маск сообщил об угрозах Apple удалить Twitter из App Store

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск, новый владелец Twitter Inc., раскритиковал Apple Inc за то, что, по его словам, является цензурой, и сообщил, что технологический гигант пригрозил удалить приложение соцсети из App Store.

Маск также отметил, что производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в Twitter.

В своем аккаунте в твиттере Маск задал вопрос о том, поддерживает ли Apple свободу слова, и разместил опрос, поинтересовавшись у пользователей, должна ли компания сообщать о всех случаях применения цензуры, касающихся ее клиентов.

"Apple также пригрозила удалить Twitter из App Store, но не говорит нам, почему", - написал Маск.

Многие рекламодатели стали уходить с площадки после того, как её приобрел Маск. Они начали переориентироваться на другие интернет-ресурсы, включая TikTok, Google и Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), сообщила The Wall Street Journal.

Apple - один из крупнейших рекламодателей в Twitter. За 10 месяцев текущего года компания потратила на рекламу в соцсети около $39 млн, согласно данным MediaRadar Inc.

Напряженность в отношениях Маска и Apple сохраняется на протяжении многих лет и усилилась после того, как миллиардер приобрел соцсеть.

На прошлой неделе топ-менеджер Apple Фил Шиллер, отвечающий за магазин приложений App Store, деактивировал аккаунт в Twitter, использовавшийся для продвижения продукции Apple. Маск также на прошлой неделе заявил, что создаст собственный смартфон, если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений. "Я, конечно, надеюсь, что до такого не дойдет, но да, если другого выбора не останется, я сделаю альтернативный телефон", - написал он.

Маск приобрел Twitter за $44 млрд. После этого он объявил о ряде изменений, вызвавших интенсивные обсуждения в интернете. В частности, он разблокировал страницу бывшего президента США Дональда Трампа, отменил удаленную работу для всех сотрудников компании, сократил часть штата, а также ввел платную верификацию. За $8 в месяц любой аккаунт в сети получил возможность приобрести "голубую галочку", подтверждающую его подлинность.