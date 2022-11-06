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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей

Twitter запустил платную подписку для подтвержденных учетных записей
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Соцсеть Twitter запустила платную подписку для пользователей с подтвержденной учетной записью ("синей галочкой") за $7,99 в месяц. Пока она доступна только в некоторых странах.

Как напоминает The Guardian, традиционно подтвержденные аккаунты использовались знаменитостями, политиками, брендами, организациями, государственными структурами и проч., чтобы читатели могли видеть, что учетная запись действительно принадлежит этому лицу или организации.

Теперь же любой пользователь соцсети сможет получить эту "синюю галочку" для своего аккаунта.

Отмечается, что анонсированы и другие новые опции, например сокращение рекламы, возможность публиковать длинные видео, приоритетный показ аккаунта в ответах, поисковых запросах и др.

Как пишет The Guardian, новый владелец Twitter Илон Маск намерен сократить расходы соцсети, покупка которой обошлась ему в $44 млрд.

В пятницу, 4 ноября, в Twitter начались масштабные сокращения. По некоторым оценкам, уволить могут до половины из 7,5 тыс. сотрудников.

1 ноября Маск распустил совет директоров Twitter Inc. и стал единолично руководить компанией.

Twitter Илон Маск
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