Маск заявил об урегулировании конфликта с Apple по поводу Twitter и App Store

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Илон Маск, новый владелец Twitter Inc., утверждает, что "урегулировал" конфликт с Apple Inc., касающийся его заявлений по поводу того, что технологический гигант грозил удалить приложение соцсети из App Store.

Маск написал в своем микроблоге в Twitter, что у него состоялась "хорошая беседа" с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком и что Apple "никогда не рассматривала" возможность удаления Twitter из своего магазина приложений.

В начале недели Маск сообщил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store по неизвестным причинам. Тогда он заявил, что это связано со стандартами модерации в Twitter, а также опубликовал серию сообщений, в которых раскритиковал Apple. Маск также сказал, что производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в соцсети.

В своем аккаунте в Twitter Маск задал вопрос, поддерживает ли Apple свободу слова, и разместил опрос, поинтересовавшись у пользователей, должна ли компания сообщать о всех случаях применения цензуры, касающихся ее клиентов.

Многие рекламодатели стали уходить с площадки после того, как Маск ее приобрел. Они начали переориентироваться на другие интернет-ресурсы, включая TikTok, Google и Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации - ИФ), сообщила The Wall Street Journal.

Apple - один из крупнейших рекламодателей в Twitter. За 10 месяцев текущего года компания потратила на рекламу в соцсети около $39 млн, согласно данным MediaRadar Inc.

Напряженность в отношениях Маска и Apple сохраняется на протяжении многих лет, усилившись после того, как миллиардер приобрел соцсеть.

Акции Apple в ходе предварительных торгов в четверг дешевеют на 0,4%.