ЦБ РФ вырабатывает подходы к возврату раскрытия финансовой отчетности

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России вырабатывает подходы к возврату публикации финансовой отчетности как финансовых, так и нефинансовых организаций, говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024-2025 годов

"Банк России проводит анализ и вырабатывает подходы к раскрытию финансовой отчетности, определяет, какие позиции могут быть чувствительными к введению санкций для их агрегации или исключения при публикации. При этом для надзора за финансовыми организациями все виды отчетности в полном объеме будут представляться в Банк России", - указано в опубликованном проекте.

Тем не менее, по мнению регулятора, возвращение к публикации финансовой отчетности и раскрытию иной информации важно для нормального функционирования финансового рынка, сохранения доверия контрагентов.

В документе отмечается, что в текущих условиях повысились значимость и внимание инвесторов к корпоративным решениям, принимаемым органами управления публичных компаний. "Банк России будет уделять внимание обеспечению публичными компаниями должного уровня информационной прозрачности и обоснованности принимаемых корпоративных решений, затрагивающих права и (или) интересы участников финансового рынка, в том числе миноритарных акционеров", - указано в нем.

В марте 2022 года правительство РФ разрешило компаниям временно из-за угрозы санкций до конца года не раскрывать ряд сведений о себе, в частности промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность, а также аудиторские заключения. В конце ноября этот порядок был продлен еще на шесть месяцев - до 1 июля 2023 года.