Право эмитентов не раскрывать чувствительную информацию продлено до 1 июля 2023 г.

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило для компаний на шесть месяцев - до 1 июля 2023 года - возможность из-за угрозы санкций не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию.

Постановление о продлении срока действующей меры подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

Изменения внесены в постановление правительства РФ от 12 марта 2022 года № 351.

"Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств", - говорится в сообщении правительства.

В постановлении № 351 речь, в частности, идет о промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, а также об аудиторских заключениях. Решение о предоставлении эмитентам права временно не раскрывать эти сведения правительство приняло в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций из-за военной операции на Украине. Получение соответствующих данных не ограничивается только для госорганов, местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и Банка России.

Готовится также продление разрешения эмитентам не публиковать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. На прошлой неделе Минфин разместил на для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект постановления правительства, который пролонгирует такой порядок до 1 июля 2023 года. Изменения предлагается внести в постановление правительства №395 от 18 марта 2022 года.

Между тем в середине ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила о планах регулятора увеличить объем раскрываемой финансовыми и нефинансовыми организациями информации.

"Когда произошли эти шоки, мы закрыли большой объем информации финансовых институтов. Но для того, чтобы финансовый рынок активно работал и чтобы инвесторы могли принимать инвестиционные решения, конечно, нужен возврат к раскрытию информации финансовыми и нефинансовыми организациями (кроме той информации, которая повышает чувствительность компаний к санкциям). Мы готовимся к тому, чтобы начать давать больше информации, чтобы инвесторы могли принимать решения", - заявила она, выступая в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.