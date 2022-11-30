Запрет на раскрытие информации для банков с 1 января сменится "ограниченным раскрытием"

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продлевает с 1 января 2023 года ограничение на раскрытие финансовой отчетности в модифицированном виде, предусматривая переход от запрета к обязательному раскрытию в ограниченном формате, следует из сообщения регулятора о частичной отмене послаблений, новых мерах поддержки банков и изменениях в банковском регулировании в 2023 году.

Одновременно с этим на полгода - до 1 июля - продлевается право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Речь, в частности, идет о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах кредитных организаций, о лицах, контролирующих кредитные организации, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ считает необходимым вернуться к раскрытию информации, хотя и в новом формате, который сейчас активно обсуждает.

"Банки раскрывают не полную отчетность, а некоторые показатели сейчас, но мы активно обсуждаем формат раскрытия информации в следующем году. Наша позиция заключается в том, что надо начать раскрывать эту информацию. Безусловно, форматы раскрытия информации несколько поменяются, будет агрегирование данных, информация достаточно чувствительная может не показываться", - сказала она.

Однако, отмечала председатель, основные финансовые показатели, по которым клиенты, инвесторы, заинтересованные лица смогут сами судить о финансовом положении тех или иных финансовых организаций, должны раскрываться. "Считаем, что это очень важно с точки зрения привлечения инвестиций, это осуществляется через финансовый сектор, нам нужно поддерживать для структурной трансформации экономики инвестиции, и существенной частью инвестиционного климата является доступность, прозрачность информации, в том числе, у финансовых организаций", - пояснила она.