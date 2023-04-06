В Австралии лицензию Binance аннулировали по просьбе самой криптобиржи

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулировала лицензию крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance на операции с производными инструментами по просьбе самой компании, сообщает CNBC со ссылкой на пресс-службу регулятора.

С 14 апреля клиенты Binance не смогут открывать или наращивать позиции в производных инструментах, а оставшиеся должны закрыть до 21 апреля.

ASIC продолжает проверять бизнес Binance в секторе финансовых услуг Австралии, в том числе оценивая правильность разделения клиентов на розничных и оптовых.

В феврале биржа признала, что ошибочно классифицировала ряд австралийских пользователей как оптовых инвесторов, и была вынуждена закрыть их позиции.

"По итогам недавних контактов с ASIC Binance решила придерживаться более сфокусированного подхода в Австралии и закрыть бизнес, связанный с деривативами", - заявил 6 апреля представитель компании. По его словам, в сегменте остается около 100 клиентов.