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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

В Австралии лицензию Binance аннулировали по просьбе самой криптобиржи

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) аннулировала лицензию крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance на операции с производными инструментами по просьбе самой компании, сообщает CNBC со ссылкой на пресс-службу регулятора.

С 14 апреля клиенты Binance не смогут открывать или наращивать позиции в производных инструментах, а оставшиеся должны закрыть до 21 апреля.

ASIC продолжает проверять бизнес Binance в секторе финансовых услуг Австралии, в том числе оценивая правильность разделения клиентов на розничных и оптовых.

В феврале биржа признала, что ошибочно классифицировала ряд австралийских пользователей как оптовых инвесторов, и была вынуждена закрыть их позиции.

"По итогам недавних контактов с ASIC Binance решила придерживаться более сфокусированного подхода в Австралии и закрыть бизнес, связанный с деривативами", - заявил 6 апреля представитель компании. По его словам, в сегменте остается около 100 клиентов.

Австралия Binance ASIC
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