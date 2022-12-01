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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Цены на нефть снижаются после уверенного подъема накануне

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть показывают слабую отрицательную динамику утром в четверг после скачка на 3% днем ранее.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени подешевели на $0,28 (0,32%) - до $86,69 за баррель. Накануне цена на эти контракты выросла на 3,2%, до $86,97 за баррель. Стоимость январских фьючерсов на Brent, срок которых истек в среду, поднялась за сессию на 2,9%, составив $85,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,22 (0,27%) - до $80,33 за баррель. Эти контракты в среду выросли в цене на 3% и достигли $80,55 за баррель.

В то же время за ноябрь цена на Brent упала на 9,9%, на WTI - на 6,9% главным образом на беспокойстве инвесторов из-за снижения спроса в Китае ввиду новых локдаунов на фоне вспышки коронавируса.

В среду нефтяной рынок, однако, поддержали новости о том, что власти КНР смягчили антиковидные меры в ряде городов и провинций, включая Пекин. Инвесторы ожидают, что официальный Пекин пойдет на отказ от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу после массовых акций протеста в стране в начале этой недели.

Кроме того, официальные данные Минэнерго США показали недельное снижение запасов нефти на 12,58 млн баррелей, до 419,08 млн баррелей. В то же время эксперты ожидали снижения запасов только на 3,12 млн баррелей.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу.

Brent WTI Китай
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