В китайском городе Гуанчжоу ослабили введенный из-за COVID-19 локдаун

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти китайского города Гуанчжоу отменили в ряде районов ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса, сообщают в среду азиатские СМИ.

Строгий локдаун действовал в городе с населением более 18 млн человек несколько недель, была остановлена работа предприятий и заводов, действовали жесткие карантинные меры для заболевших и контактировавших с ними.

При этом в примерно половине городских районов ограничения продолжат действовать. Городские власти опубликовали список зданий и домов, которые остаются на самоизоляции.

Отмечается также, что отменено массовое ПЦР-тестирование, теперь его будут проводить только тем, кто входит в группу повышенного риска заражения коронавирусом из-за контакта с заболевшим.

Накануне в Гуанчжоу выявили почти 7 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Азиатские СМИ отмечают, что в ряде городов Китая ранее прошли протесты против антиковидных ограничений из-за политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой придерживаются власти. В ночь на среду сообщалось о столкновениях между протестующими и сотрудниками полиции в Гуанчжоу.