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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

Объем buyback Apple оказался самым значительным среди компаний США

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc выкупила свои акции на сумму более $550 млрд за последние десять лет - больше, чем любая другая американская компания, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg.

Хотя в последние дни акции Apple находятся под давлением из-за проблем с производством новых моделей iPhone на китайском предприятии, однако они показывают себя лучше, чем бумаги других технологических гигантов на "медвежьем" рынке этого года. Хорошая прибыль и масштабный buyback делают акции компании более привлекательными в неспокойные времена, отмечается в статье.

"Выкупая свои собственные акции, они посылают сильный сигнал, и я думаю, что они будут продолжать делать это столько, сколько смогут", - полагает соучредитель венчурной компании Loup Ventures Джин Манстер, который проработал свыше 20 лет в качестве аналитика по акциям Apple.

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Компания обычно объявляет о расширении программы buyback в апреле. Последние два года ее размер увеличивался на $90 млрд.

По словам экспертов, даже несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, спрос на самые дорогие iPhone по-прежнему высок. Сейчас проблема заключается в перебоях в производстве из-за локдауна в Китае, что приводит к рекордному времени ожидания поставок как раз в тот момент, когда начинается сезон праздничных покупок. Хотя это может привести к краткосрочному снижению выручки Apple, нет никаких признаков того, что ситуация повлияет на долгосрочную перспективу.

Apple годами накапливала деньги, а прошлый квартал компания закончила с $169 млрд в виде денежных средств и ликвидных ценных бумаг. Однако она стремится снизить отношение свободных денег к объему долга до нулевого уровня.

В прошлом году Apple опережала следующую по объему buyback компанию - Alphabet Inc. - на $55 млрд. Она выкупила свои акции почти на $90 млрд, что сопоставимо с капитализацией Citigroup Inc., отмечает агентство.

Buyback Apple в сравнении с ближайшим "преследователем" (млрд долларов):

Год Apple Компания Объем выкупа
2013 22,9 Exxon Mobil 21,1
2014 45 Pfizer 16,3
2015 35,3 Microsoft 14,4
2016 29,7 Microsoft 16
2017 32,9 General Electric 21,4
2018 72,7 Qualcomm 22,6
2019 66,9 Oracle 36,1
2020 72,4 Bank of America 28,1
2021 86 Alphabet 31,1
2022 89,4 Alphabet 57,4

Apple США
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