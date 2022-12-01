Объем buyback Apple оказался самым значительным среди компаний США

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Apple Inc выкупила свои акции на сумму более $550 млрд за последние десять лет - больше, чем любая другая американская компания, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg.

Хотя в последние дни акции Apple находятся под давлением из-за проблем с производством новых моделей iPhone на китайском предприятии, однако они показывают себя лучше, чем бумаги других технологических гигантов на "медвежьем" рынке этого года. Хорошая прибыль и масштабный buyback делают акции компании более привлекательными в неспокойные времена, отмечается в статье.

"Выкупая свои собственные акции, они посылают сильный сигнал, и я думаю, что они будут продолжать делать это столько, сколько смогут", - полагает соучредитель венчурной компании Loup Ventures Джин Манстер, который проработал свыше 20 лет в качестве аналитика по акциям Apple.

Компания обычно объявляет о расширении программы buyback в апреле. Последние два года ее размер увеличивался на $90 млрд.

По словам экспертов, даже несмотря на ухудшение ситуации в мировой экономике, спрос на самые дорогие iPhone по-прежнему высок. Сейчас проблема заключается в перебоях в производстве из-за локдауна в Китае, что приводит к рекордному времени ожидания поставок как раз в тот момент, когда начинается сезон праздничных покупок. Хотя это может привести к краткосрочному снижению выручки Apple, нет никаких признаков того, что ситуация повлияет на долгосрочную перспективу.

Apple годами накапливала деньги, а прошлый квартал компания закончила с $169 млрд в виде денежных средств и ликвидных ценных бумаг. Однако она стремится снизить отношение свободных денег к объему долга до нулевого уровня.

В прошлом году Apple опережала следующую по объему buyback компанию - Alphabet Inc. - на $55 млрд. Она выкупила свои акции почти на $90 млрд, что сопоставимо с капитализацией Citigroup Inc., отмечает агентство.

Buyback Apple в сравнении с ближайшим "преследователем" (млрд долларов):