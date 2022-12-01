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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Нефть Brent подорожала до $88,9 за баррель

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть ускорился в четверг благодаря надеждам на смягчение антиковидных ограничений в Китае.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 по московскому времени подорожали на $1,91 (2,2%) - до $88,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени поднялись на $2,28 (2,83%) - до $82,83 за баррель.

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По сообщениям агентства Bloomberg, власти Пекина вскоре позволят больным коронавирусом проводить недельный обязательный карантин дома, а не в специальных центрах. Инвесторы надеются, что со временем Китай откажется от политики нулевой терпимости к коронавирусу, что приведёт к восстановлению экономики и росту спроса на нефть.

Поддержку ценам оказывает падение курса доллара к основным валютам мира после заявлений главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что Федрезерв может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре.

Долларовый индекс, рассчитываемый ICE и показывающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), падает в ходе торгов на 1%.

Внимание рынка постепенно переключается на заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые аналитики ожидают, что альянс может принять решение о дальнейшем сокращении квот на добычу на фоне неопределенного прогноза относительно состояния глобальной экономики.

"Пока непонятно, какие действия предпримет альянс и предпримет ли вообще. Но слабость рынка в последние недели говорит о том, что дальнейшее сокращение добычи нельзя исключать", - отметил Уоррен Паттерсон из ING.

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