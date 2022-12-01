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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Генеральный директор "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию, чтобы перейти в частный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на источники в окружении Иванова и правительстве Якутии.

Возможность ухода Иванова подтвердил "Интерфаксу" источник в алмазной отрасли, знакомый с обсуждением вопроса.

"АЛРОСА" не комментирует эту информацию.

По информации телеграм-каналов, которые приводит издание, Иванов может перейти в Volga Group Геннадия Тимченко. Представитель Volga Group также не комментирует ситуацию.

Источник "Интерфакса" в компании, работающей с "АЛРОСА", также считает такой сценарий вероятным.

Иванов, сын экс-главы администрации президента РФ Сергея Иванова, в феврале этого года попал в SDN-list. "АЛРОСА" также подпала под санкции США. Несмотря на этот факт и уход ряда долгосрочных клиентов, компании в целом удалось стабилизировать сбыт, опираясь на традиционных индийских контрагентов и рассчитываясь в валютах дружественных стран. "Хороший спрос на российские алмазы как был, так и остается", - говорил Иванов в сентябре.

Контракт Иванова в "АЛРОСА" истекает только в 2025 году. В 2020 году он был переизбран на должность генерального директора - председателя правления сроком на пять лет. Иванов возглавил "АЛРОСА" в марте 2017 года и первоначально с ним был заключен контракт на три года.

Иванов, помимо поста гендиректора "АЛРОСА", избирался заместителем председателя наблюдательного совета алмазодобытчика.

До прихода в "АЛРОСА" Иванов в течение года был старшим вице-президентом Сбербанка, пять лет возглавлял "СОГАЗ", а также работал первым вице-президентом, зампредом правления Газпромбанка.

АЛРОСА Сергей Иванов
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