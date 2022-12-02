Что случилось этой ночью: пятница, 2 декабря

Регистрация Минюстом приказов об увеличении цен на газ "Газпрома", уход Сергея Иванова из "АЛРОСА", испытание ракеты системы ПРО военными РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст зарегистрировал приказы об увеличении цен "Газпрома" с декабря на 8,5%. Изменение коснется всех категорий потребителей. При этом следующее повышение цен запланировано только в июле 2024 года.

- Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов покинет компанию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в окружении Иванова и правительстве Якутии. Такой вариант событий подтвердил "Интерфаксу" источник в алмазной отрасли. Сама компания не комментирует эту информацию.

- Российские военные провели новое испытание ракеты системы ПРО. Успешный пуск подтвердил заложенные характеристики, боевые расчеты поразили условную цель с заданной точностью, отметил командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук.

- Байден заявил, что не планирует в ближайшее время разговор с Путиным. Американский лидер сообщил о готовности к таким переговорам, если придет к выводу, что у Москвы есть интерес к урегулированию ситуации на Украине.

- США начали переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем ПВО NASAMS. Глава компании-производителя Raytheon Co. Грег Хейс рассказал, что планируется отправить их Киеву в течение трех-шести месяцев, с последующей заменой для ближневосточных стран.