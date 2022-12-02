Биткойн опустился ниже $17 тыс. в преддверии отчета по рынку труда США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Цена биткойна опустилась ниже $17 тысяч после краткосрочного подъема стоимости криптовалюты выше этого значения.

Курс биткойна в пятницу снижается на 0,05% и составляет $16,925 тыс., согласно данным CoinDesk.

"Сейчас биткойн в какой-то степени стабилизируется на уровне $16 тыс. Он действительно поднимался выше $17 тыс. и демонстрировал достаточную устойчивость. Однако в этот сектор не поступает новый капитал. Во многом этот период стабилизации, который мы наблюдаем, связан с закрытием коротких позиций", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя, которого цитирует MarketWatch.

По словам эксперта, отчет по американскому рынку труда за ноябрь, который будет обнародован в 16:30 по московскому времени, будет иметь критически важное значение для динамики криптовалютных активов.

Рынок криптовалют в этом году потерял более $1,4 трлн из-за ряда проблем, включая нереализованные проекты и недостаток ликвидности из-за глобального экономического спада. Эти трудности привели к тому, что многие компании, работающие с криптовалютами, столкнулись с цепочкой банкротств.

Одной из таких компаний стал владелец биржи FTX. Эта компания, носящая то же название, что и биржа, инициировала банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в начале октября. Перед этим другая крупнейшая криптовалютная биржа - Binance, планировавшая покупку активов FTX, - отказалась от сделки после проведения due diligence.