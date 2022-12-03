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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

ОПЕК на министерской встрече обсудила только административные вопросы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК на плановой конференции, которая проходит раз в полгода, обсудили административные вопросы, не затрагивая производственную политику, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных делегатов.

Встреча прошла в онлайн-формате и была посвящена внутренним административным вопросам.

Агентство отмечает, что производственная политика альянса будет обсуждаться на заседании ОПЕК+ в воскресенье. Делегаты, опрошенные изданием, прогнозируют, что группа сохранит текущий уровень добычи, однако некоторые из них не исключают небольшого сокращения квот.

Полноформатная встреча ОПЕК+ в гибридном формате состоится 4 декабря в 15:00 по Москве. Ей будет предшествовать заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии. Оно начнется в 14:00.

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