ОПЕК+ упирается в нефтяной потолок. Обзор

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Встречу министров ОПЕК+, которая состоится в предстоящие выходные, окружали слухи и опровержения, но ясно пока одно: план провести очное заседание - как в старые добрые времена, сорвался. Некоторые наблюдатели считают, что это может указывать на готовящееся решение о сохранении квот (ради такого можно и не съезжаться в Вену). Другие же напоминают, что решение о беспрецедентном снижении добычи в мае 2020 года было принято также в режиме онлайн.

Так или иначе, в ключевом на данный момент вопросе - на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть странами G7 и Евросоюза и как отреагирует Москва на введение таких ограничений - ясности нет. Соответственно, нет и понимания, каково будет предложение нефти на рынке, который находится под пристальным вниманием ОПЕК+.

С глазу на глаз

В октябре министры ОПЕК+ внезапно решили собраться вместе после более чем двухлетнего перерыва. Нельзя сказать, что решение о снижении квоты на 2 млн баррелей нефти в сутки вопреки пожеланиям США о росте добычи принималось долго - скорее, было важно провести пресс-конференцию, где собрались почти все лидеры ОПЕК во главе с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом.

Ему пришлось отбиваться от вопросов вроде "Как можно снижать добычу, когда люди в Европе замерзают", а также упреков в кооперации с Россией вопреки позиции администрации президента США Джо Байдена. Журналистам посоветовали обратить внимание на то, что цены на нефть - в отличие от цен на газ - находятся на уровнях января, а своими действиями ОПЕК+ пытается добиться стабильности на рынке. Сектор нефтедобычи недоинвестирован, и его свободных мощностей может оказаться недостаточно для покрытия всего спроса, который пока сдерживается карантинами в Китае и призраками рецессии в мировых экономиках, подчеркивали министры ОПЕК.

За прошедшие два месяца администрация США, которая прежде была апологетом "зеленой повестки" и сокращения инвестиций в нефть и газ, сделала ряд заявлений, которых ждал ОПЕК. Во-первых, Байден призвал инвестировать в нефтедобычу отечественные компании, а его советник по энергетическим вопросам Амос Хохштейн заявил, что инвестиций США недостаточно для решения мировых проблем, и вложения в нефтегазовый сектор нужны "и сегодня, и вчера, и завтра". Ему начали вторить и руководители нефтегазовых мэйджоров. США даже ослабили санкционные ограничения против добычи нефти в Венесуэле.

При этом, поощряя инвестиции в одних странах, США работают над ограничением поставок из других. Несмотря на обсуждения, с Ирана так и не сняты санкции, а в отношении России G7 и Евросоюз договорились о введении потолка цен на нефть, чтобы, с одной стороны, понизить доходы Москвы, а с другой - не допустить ограничения предложения нефти на мировом рынке и сделать цены более комфортными для потребителей.

Потолок нефтяной, план скрипучий

Схема такова: если компания из страны ЕС или G7 (Коалиция price cap) решит перевезти, застраховать или оказать брокерские/финансовые услуги в отношении российской нефти (по морю), то она должна удостовериться, что эта нефть куплена по цене не выше установленной регулятором. Под ограничения подпадают практически все перевозчики и страховщики.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отмечает, что Россия в основном пользуется услугами западных компаний: 90% морских экспортных перевозок нефти осуществляется структурами из Европы и США. Свыше 90% мирового рынка страхования танкеров приходится на ассоциацию страховых компаний International Group of P&I Clubs, которая подчиняется европейскому законодательству.

Запрет в отношении перевозки нефти вступает в силу 5 декабря, по нефтепродуктам - 5 февраля 2023 года. При этом собственно поставки российских нефти и нефтепродуктов в ЕС, Великобританию и США все равно запрещены, то есть меры западных стран призваны ограничить цены поставок нефти из РФ в дружественные ей страны.

Ориентируясь на эти сроки, ОПЕК+ в октябре назначила свою встречу на 4 декабря, но проблема в том, что Коалиция price cap не смогла согласовать до этого срока ни механизм действия, ни уровень потолка цен на нефть.

РФ несколько раз заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к механизму ценового потолка. С учетом того, что недружественные страны российскую нефть все равно покупать не будут, эти сигналы могут быть адресованы, наоборот, странам дружественным - чтобы они не пытались добиться больших скидок. Еще одна цель заявлений - предотвратить рост стоимости фрахта и сопутствующих морской перевозке услуг. Он, впрочем, уже фиксируется. С учетом особенностей функционирования рынка морских перевозок уже заключаются сделки о поставке нефти после 5 декабря. По сообщению агентства Bloomberg, на рынке наблюдается рост ставок на фрахт почти в 1,5 раза.

Рост расценок отражает проблемы, с которыми сталкиваются поставщики российской нефти в ожидании санкций со стороны ЕС, под которые подпадут, в том числе греческие транспортные компании. Также влияние оказывает сокращение числа доступных судов и необходимость серьезного увеличения длины маршрутов, так как поставки перенаправляются из Европы в Азию и на Ближний Восток, отмечает Bloomberg.

Кроме того, ожидается увеличение спреда между стоимостью российской нефти Urals и Brent. "Сейчас российская нефть торгуется в диапазоне ниже $60 за баррель, если мы говорим про базис CIF; если мы оговорим про базис FOB, то это близко к $50 за баррель", - сказал заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев на вебинаре "Текущее состояние морской отрасли в России".

Агентство Argus, которое формирует котировки Urals, с октября изменило методику - если раньше определялась рыночная цена сорта в европейских портах (CIF, то есть цена с учетом стоимости фрахта и страховки из РФ в Европу), то теперь российская нефть туда поступать не будет, и агентство формирует котировку Urals FOB (в российских портах).

Минфин РФ сообщал, что будет использовать котировку CIF (она теперь будет расчетной), в ноябре средняя цена Urals (CIF) составила $66,5 за баррель, что на 16,58% меньше, чем в ноябре 2021 года ($79,7 за баррель). Средняя цена Brent в ноябре - $91 за баррель, то есть речь идет о спреде в $25 за баррель. Впрочем, в марте дисконты достигали и $40 за баррель, но затем снижались и до $10-15 за баррель.

Участники рынка ожидают, что из-за эмбарго спреды российской нефти к Brent будут увеличиваться.

Кто больше пострадает

Многие руководители европейских нефтяных компаний предупреждали политиков, что идея price cap - плохая и не нужная, поскольку российская нефть и так уже продается со скидкой.

Министр энергетики Саудовской Аравии говорил в октябре, что не понятно, что будет с потолком цен на нефть, как он будет реализован и каков будет эффект.

Россия с Саудовской Аравией конкурируют на азиатских рынках, в частности в Китае. Но при этом страны Европы также пытаются заместить российскую нефть на нефть c Ближнего Востока. Однако эксперты полагают, что price cap увеличит стоимость нероссийской нефти.

Так, аналитики telegram-канала "Твердые цифры" ожидают, что реальным результатом введения новых ограничений станет резкий рост цены Brent и расширение спреда Urals. "Выигравшими будут производители нефти из стран ОПЕК и США, трейдеры и потребители российской нефти", - подчеркивают аналитики. При этом негативное влияние механизма на Россию и ее нефтекомпании, по оценкам аналитиков "Твердых цифр", не будет слишком велико, а главными пострадавшими окажутся потребители нероссийской нефти - страны Евросоюза и США.

РФ категорически против price cap и готова даже сократить добычу. "Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно-ориентированных партнеров или с сокращением добычи", - подчеркнул вице-премьер Александр Новак. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при оценке возможных реакций на введение потолка Россия "не будет стрелять себе в ногу", что могло указывать на то, что реализация сырья не остановится. Но вскоре Новак вновь озвучил жесткую позицию - нефть не будет продаваться на нерыночных принципах, каким бы высоким ни был потолок.

"У нас довольно жесткая позиция, я об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет цен. Даже если он будет высоким, это неприемлемо в принципе. Мы будем все равно работать по рынку", - заявил вице-премьер РФ в конце ноября.

Оценки потенциальных выгод и потерь для бюджета и компаний как при варианте сохранения экспорта с введением потолка, так и при снижении добычи (которое приведет к росту цен) правительство публично не называло.

По словам Фролова, система price cap выстраивается для создания широкой коалиции покупателей, то есть тех стран и компаний, которые продолжат покупать российскую нефть. "Сейчас никто из крупных заметных игроков к этой системе не присоединился, и по сути заявление нашего правительства является тонким намёком для желающих присоединиться к этой системе о тех последствиях, которые их ждут: если вы присоединяетесь к этой системе, то вы не получаете нашу нефть независимо от объёма покупки и вашей роли на мировой арене", - подчеркнул он.

Банк России готов к любому развитию ситуации, связанной с возможными решениями по установлению предельной цены на российскую нефть, заявила 1 декабря первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

То ли низок, то ли высок

Обсуждаемый потолок на уровне $60-70 за баррель, говорят и Фролов, и Кондратьев, будет вполне выгоден и российским компаниям, и российскому бюджету. Видимо, поэтому ряд стран - Польша и государства Балтии - выступает за установление лимита на уровне $30-40 за баррель, а Мальта, Кипр и Греция, которые владеют танкерным флотом, стремятся к $70 за баррель.

Уровень предполагается периодически менять, но как это будет отслеживаться с учетом того, что цена на нефть сама постоянно меняется из-за различных факторов - непонятно.

Новак подчеркивает, что вмешательство в законы рынка "неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту (...) нефти". По его словам, эмбарго не повлияет на добычу в РФ в последний месяц года, а вот в отношении января пока есть много неопределенностей.

Как заявил Кондратьев, "по факту мы видим, что отгрузки идут, и они находятся на уровне чуть ниже последних недель". "И я думаю, что если мы говорим про более такую долгосрочную перспективу, то экспорт российской нефти сможет снизиться в 2023 году на 5-6% - до 215-220 млн тонн, но российский экспорт останется достаточно устойчивым", - заметил он.

Москва пытается нивелировать возможные негативные последствия от введения price cap, заявляя, что танкерного флота для вывоза нефти в дружественные страны хватит. Решаются и проблемы со страхованием морских перевозок - суда под государственным флагом РФ, которым отказано в страховании западными компаниями, были застрахованы в российских страховых компаниях и перестрахованы в АО "Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК).

Обеспечение российских страховых компаний включает все риски морских перевозок в соответствии с международными требованиями, "российские страховки применяются уже много месяцев", говорил замминистра транспорта РФ Юрий Пошивай. В то же время, по его словам, ряд китайских компаний не признает российские страховки, для чего потребуется внести изменения в межправсоглашение.

Также с марта российским компаниям банки не открывают аккредитивы на оплату по договорам на поставку нефти. По информации "Интерфакса", эта проблема решалась поставкой нефти без открытия аккредитивов.

Опекая рынок

ОПЕК+ на заседании 5 октября кроме снижения квот на добычу на 2 млн б/с продлила действие сделки на весь 2023 год, хотя рынок ожидал, что решение будет приниматься в декабре. По словам бен Сальмана, нужно быть проактивными. Тем самым в ОПЕК+ дали понять, что готовы реагировать на декабрьские решения ЕС и G7.

По всей видимости, ОПЕК+ подготовилась и к предстоящему заседанию. Намеки источников Wall Street Journal на возможность повышения квот на добычу нефти на 500 тыс. б/с были встречены категорическим "отказом".

В третьей декаде ноября WSJ сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК обсуждают увеличение добычи на 500 тыс. б/с. По данным издания, такой шаг помог бы преодолеть разногласия с американской администрацией и сохранить поток нефти на фоне попыток сдержать российскую промышленность.

Госагентство Саудовской Аравии выпустило опровержение: "Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман категорически опровергает недавние сообщения о том, что Саудовская Аравия обсуждает с другими производителями ОПЕК увеличение добычи на 500 тыс. б/с".

За этим последовал флэшмоб стран ОПЕК, также опровергнувших ведение таких переговоров.

Более того, Саудовская Аравия намекнула, что готова, скорее, сократить добычу. "Хорошо известно и не секрет, что ОПЕК+ не обсуждает никаких решений перед своими заседаниями. Текущее сокращение ОПЕК+ на 2 млн б/с продолжается до конца 2023 года, и, если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться", - цитирует агентство бен Сальмана.

В этот раз заседания ОПЕК+ пройдут в выходные дни, что исключает колебания цен на нефть в зависимости от обсуждений и решений. Публикация WSJ вызвала снижение котировок примерно с $90 до почти $80 за баррель, но к началу декабря цены вернулись на уровень ближе к $90 за баррель. Впрочем, на рынке играют роль не только слухи, но и публичные заявления чиновников, а сейчас внимание мира приковано в том числе и к протестам в Китае против антиковидных ограничений.

Министры ОПЕК встретятся в субботу, 3 декабря, в 14:00 по московскому времени, на следующий день, 4 декабря, в 14:00 состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, сопредседателями которого являются представители России и Саудовской Аравии. Полноформатная встреча ОПЕК+ в онлайн-формате намечена на 15:00.