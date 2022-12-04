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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Новак отметил, что нефтяной рынок сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок сейчас находится в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но все равно остается много неопределенностей - высокий уровень инфляции, суверенного долга, а также вспышки COVID-19 в Китае, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя принятое сегодня решение ОПЕК+ о сохранении квот на нефтедобычу.

Он заметил, что в ходе сегодняшней встречи ОПЕК+ было подчеркнуто, что "превентивное решение" о сокращении квот на 2 млн баррелей в сутки, принятое в октябре 2022 года, "было абсолютно правильным, направленным в первую очередь на стабилизацию рынка".

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"И мы подчеркнули сегодня, что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали, в том числе это касается высокого уровня инфляции во многих странах, высокий уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами. Важный момент - это периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае, крупнейшем потребителе энергетических ресурсов", - сказал российский вице-премьер.

Новак подтвердил, что следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 1 февраля, а министерская встреча - в июне следующего года, а в случае необходимости можно провести внеочередную встречу.

нефть Александр Новак
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