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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Новак заявил о снижении добычи газа в России на 18-20% в 2022 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в 2022 году снизится на 18-20% - до 671 млрд куб. м, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр Новак.

"До конца года в нефтяной отрасли выйдем на увеличение даже объемов добычи по сравнению с прошлым годом примерно на 2%, до уровня 535 млн тонн. Выпустим больше примерно на 5% нефтепродуктов, чем в прошлом году. Да, есть падение добычи частичное в газовой отрасли - примерно на 18-20%, тем не менее наша отрасль в этом году газовая добудет 671 млрд кубометров газа - это тоже большой объем, из которого на внутренний рынок пойдет примерно 470 млрд кубов", - сказал он.

В подводке к словам спикера корреспондент телеканала объяснил динамику добычи сокращением потребления газа в Европе и диверсиями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

Александр Новак
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