Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник

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Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступает в силу с понедельника.

Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

В отношении импорта сырья с 5 декабря дозволяется: 1) закупать нефть, поставляемую по трубопроводу из России, до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении запрета; 2) закупать нефть, если она не является российской, а только отправляется из РФ или проходит через нее транзитом.

При введении санкций представители Еврокомисии заявляли, что Польша и Германия откажутся в том числе и от закупок нефти по трубопроводам (сырьё поставляется по нефтепроводу "Дружба"). Однако, по информации газеты "Коммерсант", Варшава запросила прокачать по "Дружбе" 3 млн т нефти на 2023 год. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал такие действия "театром абсурда", хотя заявил, что читал об этом только в СМИ.

Официально просьбу о продолжении импорта нефти по трубе озвучивала только Венгрия. По нефтепроводам сырьё из России получают Польша и Германия (по северной ветке "Дружбы"), а также Венгрия, Чехия и Словакия (по южной ветке, идущей транзитом через Украину).

Если поставка нефти по трубопроводу из России в страну ЕС, не имеющую выхода к морю, прерывается по причинам, не зависящим от этого государства, в виде исключения можно направить туда нефть морским путем.

Нефть, поставленная члену ЕС по нефтепроводу, не должна передаваться или транспортироваться другому члену союза или третьей стране. Все партии и контейнеры с такой сырой нефтью должны иметь четкую маркировку "REBCO: экспорт запрещен".

До 5 декабря 2023 года разрешено продавать нефтепродукты, произведенные из нефти, поставленной по нефтепроводу, в Чехию и покупателям в Чехии. Объем поставок нефтепродуктов не должен превышать средний уровень поставок от этих конкретных стран-поставщиков, наблюдавшийся в предыдущие пять лет. Такая временная мера будет отменена, если найдутся альтернативные поставщики.

Компетентные органы Болгарии могут санкционировать выполнение до конца 2024 года контрактов на поставку по морю нефти и нефтепродуктов, заключенных до 4 июня 2022 года, или вспомогательных контрактов, необходимых для выполнения таких контрактов. В Болгарии находится НПЗ "ЛУКОЙЛа", который почти полностью зависит от российской нефти.

Согласно опубликованному регламенту, российская нефть, транспортируемая вместе с нефтью другого происхождения в смешанном виде, подпадает под запрет, однако если в смеси может быть определена доля нероссийской нефти, этот нероссийский объем не подпадает под санкции.

В случае, если будет установлено, что в партии есть российская нефть, но не будет возможности определить точную долю иного происхождения, вся партия не будет допущена к разгрузке в ЕС.

Вступает в действие запрет на оказание прямо или косвенно технической помощи, посреднических услуг, а также финансовых услуг или финансовой помощи, связанной с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно (ship-to-ship), в третьи страны нефти или нефтепродуктов, произведённых в РФ или вывезенных оттуда.

Price cap

Кроме того, США, а также страны G7, ЕС и Австралия сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения". Такие услуги компаниям из стран коалиции можно оказывать только в том случае, если нефть будет продаваться по цене не выше установленного потолка. Расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену и должны быть выставлены отдельно по коммерчески обоснованным тарифам.

Рrice cap применяется с момента отгрузки российской нефти морским транспортом до первой продажи на суше "в юрисдикции, отличной от Российской Федерации". Это означает, что после того, как нефть прошла таможенную очистку "в юрисдикции, отличной от РФ", ограничение цены не распространяется на дальнейшую продажу на суше.

Однако, если после таможенной очистки сырье вывозится обратно морем "без существенной переработки за пределами РФ, ограничение цены по-прежнему применяется".

В случае, если российская нефть поступает на НПЗ вне российской юрисдикции, разрешающей ее импорт, а затем экспортируются нефтепродукты, то импорт нефти должен подчиняться условию ценового потолка, а экспортируемые нефтепродукты - уже нет. Смешение нефти "не является случаем переработки".

Минфин США не будет считать нефть российской только потому, что в танкере содержится ее минимальное количество, которое невозможно удалить ("tank heel"). Казахстанская нефть, перекачиваемая транзитом через российские нефтепроводы и имеющая соответствующие сертификаты, также не подпадает под ограничения.

Послабления в реализации введения потолка цен на российскую нефть предусмотрены для ряда государств Евросоюза, а также Японии. В отношении стран ЕС исключения созвучны с теми, что предполагаются в рамках запрета на импорт.

До 30 сентября 2023 года разрешаются все операции, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", при условии, что она "предназначена исключительно для ввоза в Японию". В то же время ЕС разрешил оказывать услуги по транспортировке российской нефти морем с проекта "Сахалин-2" в Японию сроком до 5 июня 2023 года.

Кроме того, будет разрешена разгрузка с судов, перевозящих российскую нефть, в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с состоянием здоровья людей на борту или угрозой окружающей среде.

Если нефть загружена до 5 декабря и разгружена до 19 января, санкции не применяются.

Сертификат соответствия

США также намерены выдавать компаниям своеобразный сертификат соответствия. Чтобы его получить, американская фирма, которая предоставляет услуги в рамках транспортировки российской нефти морским путем, должна в течение пяти лет хранить информацию о сделках. Это позволит избежать санкций в случае, если компания, не имея прямого доступа к информации о ценах сделки, полагается на свидетельства клиента.

В случае с трейдерами и брокерами речь может идти о контрактах, для страховщиков или судовладельцев такую роль будут выполнять заверения клиентов о том, что нефть куплена по цене не выше установленного потолка.