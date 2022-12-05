Что случилось этой ночью: понедельник, 5 декабря

Вступление в силу эмбарго на импорт нефти из РФ, прибытие главы МЧС на место взрыва газа в Нижневартовске, заявление Блинкена о поддержке Израиля со стороны США

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Запрет на импорт и транспортировку морем нефти из РФ вступит в силу в понедельник. Эмбарго ввели страны Евросоюза и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

- Глава МЧС прибыл на место взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске. Александр Куренков сообщил, что, по предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона.

- Блинкен пообещал Израилю поддержку США, несмотря на разногласия с Нетаньяху. По его словам, администрация президента Джо Байдена будет взаимодействовать с израильским правительством, основываясь на его политике, а не на личностях.

- Минобороны РФ сообщило об организации системы по доставке писем участникам СВО. В ведомстве заявили, что воинские части прикрепили к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил РФ.

- Запуск японской лунной миссии Hakuto-R запланировали на 7 декабря. Модуль может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну.