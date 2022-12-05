Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС на 0,4%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и попыток нефти продолжить рост после установленного Западом потолка цен для российской нефти (Brent торгуется в районе $86 за баррель); индекс РТС за минуту торгов просел на 0,4%, индекс МосБиржи не изменился на фоне ослабления рубля, при этом выросли бумаги золотодобывающих компаний и "Сургутнефтегаза".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2180,96 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1103,14 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 62,29 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), UC Rusal (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,8% "префы"), "ММК" (+0,3%), Сбербанка (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Потолок цен на российскую нефть

Постпреды стран ЕС в минувшую пятницу согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне в $60 за баррель. Страны G7 объявили, что согласились установить потолок цен на нефть, экспортируемую из РФ по морю, на уровне в $60 за баррель.

"G7 вместе с Австралией присоединяются к ЕС и принимают потолок в $60 за баррель за поставляемую по морю нефть из России", - говорится в заявлении G7.

Глава Минфина США Джанет Йеллен отметила в отдельном заявлении, что, по мнению Вашингтона, такой шаг, с одной стороны, ограничит доходы РФ, а с другой - "сохранит стабильность поставок энергоносителей в мире".

Шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ, вступает в силу с понедельника. Кроме того, запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

В отношении импорта сырья с 5 декабря дозволяется: 1) закупать нефть, поставляемую по трубопроводу из России, до тех пор, пока Совет ЕС не примет решение о введении запрета; 2) закупать нефть, если она не является российской, а только отправляется из РФ или проходит через нее транзитом.

Оценки аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ краткосрочно продолжит торговлю в боковой формации на пониженных оборотах - нет поводов для роста, однако и для распродажи пока не находится серьезных причин. В понедельник вступает в силу эмбарго ЕС на нефть из РФ, а также потолок цен, однако как это будет реализовано в действительности, пока неясно. Фактором поддержки на нефтяном рынке в ближайшее время могут выступить новости об ослаблении антиковидных ограничений в ряде городов Китая. Ключевым событием месяца будет заседание ФРС США, которое запланировано на середину следующей недели.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать позитивным.

Европа и G7 обложили российскую нефть ценовым лимитом, но некоторые потребители сделали для себя исключения. Юань заметно укрепляется против доллара на фоне послаблений китайских властей в политике нулевой терпимости в отношении COVID-19. Дорожает нефть и металлы, что позитивно для российских акций, хотя рынок может проявить осторожность, поскольку в правительстве РФ вновь подтвердили неизбежность ответных шагов в отношении нерыночных действий Европы и G7. Поэтому не стоит ожидать от российских индексов бурного роста, так как многие участники займут выжидательную позицию, полагает Кочетков.

По оценке ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, данные по рынку труда США за ноябрь не сильно изменили картину по будущим шагам ФРС, однако немного увеличили опасения, что Федрезерв все же может повысить ставку на ближайшем заседании на 75 б.п.

Утром в понедельник мировые рынки подрастают, за исключением южнокорейского, котировки нефти Brent стремятся немного восстановиться после двух дней снижения. Несмотря на относительно благоприятный внешний фон, российские инвесторы не спешат возвращаться к покупкам на фоне введения эмбарго на отечественную нефть. Технически индекс МосБиржи пока смотрится более в пользу "медведей", торговая активность остается пониженной.

В понедельник индекс МосБиржи может снизиться к нижней границе диапазона 2150-2200 пунктов на фоне вступления в силу эмбарго на российскую нефть. Впрочем, более сильного ослабления на рынке не ожидается - внешний фон остается вполне позитивным, рубль продолжает дешеветь к ключевым валютам развитых стран, отмечает Головинов.

Данные по рынку труда в США

В США индексы акций в пятницу показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,2%, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США. По итогам недели все индикаторы выросли: Dow Jones (+0,1%), S&P500 (+1%), Nasdaq (+2,1%).

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось на 263 тыс. (минимальный прирост с апреля 2021 года) при прогнозах роста на 200 тыс. В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США осталась на октябрьском уровне в 3,7%, как и прогнозировалось.

Более значительное, чем ожидалось, увеличение числа рабочих мест указывает на то, что действия Федрезерва все еще недостаточны для ослабления рынка труда и борьбы с инфляцией. Это дает ЦБ больше причин для дальнейшего повышения процентных ставок и сохранения жесткой денежно-кредитной политики более длительный срок.

С другой стороны, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе, что ФРС может замедлить темпы подъема ставок уже на ближайшем заседании. Аналогичное мнение позднее высказал и зампредседателя американского ЦБ по банковскому надзору Майкл Барр.

Большинство аналитиков ждут увеличения ставки на заседании в декабре на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. До этого ФРС увеличивала ее на 75 б.п. на каждом из предыдущих четырех заседаний.

Тем временем, в понедельник преобладает рост индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,15%, южнокорейский индекс Kospi просел на 0,6%, шанхайский Shanghai Composite вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng растет на 4,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading Economics.

Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг КНР в ноябре упал до 46,7 пункта по сравнению с 48,4 пункта месяцем ранее, свидетельствует индекс менеджеров по закупкам (PMI), рассчитываемый Caixin Media и S&P Global. Таким образом, он уменьшился по итогам третьего месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали менее значительного падения показателя - до 47 пунктов, сообщает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены подросли на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $86,06 за баррель (+0,6% и -1,5% в пятницу), январская цена WTI - $80,48 за баррель (+0,6% и -1,5% в пятницу).

Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка необходимым и правильным курсом действий по стабилизации мировых нефтяных рынков".

Совет ЕС принял в субботу решение установить верхний предел цен на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, которые добыты в РФ или экспортируются из нее, на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с понедельника.

Функционирование механизма ограничения цен будет пересматриваться каждые два месяца начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Россия уже заявила, что прорабатывает механизм запрета на применение новых санкций ЕС, а также напомнила, что не исключает снижения нефтедобычи.