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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Bank of America будет продавать американские акции в ожидании роста безработицы

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Стратеги BofA Global Research считают, что сейчас настало время продавать американские акции на подъемах в преддверии потенциального скачка безработицы в следующем году, сообщает MarketWatch.

"Медведи вроде нас опасаются, что уровень безработицы в 2023 году будет столь же шокирующим для потребителей, как и уровень инфляции в 2022 году, - говорится в отчете группы аналитиков банка под руководством Майкла Хартнетта. - Теперь мы будем продавать акции во время ралли".

В ноябре в США было создано 263 тысячи новых рабочих мест, что является довольно сильным показателем, который может сигнализировать о более длительном периоде высокой инфляции. В свою очередь это повышает вероятность, что политика Федрезерва останется жесткой в течение долгого времени.

По данным BofA, инвесторы вывели $14,1 млрд из мировых фондов, инвестирующих в акции, на прошлой неделе. Это максимальный отток за три месяца. Чистый отток средств из фондов, фокусирующихся на рынке акций США, составил рекордные с апреля $16,2 млрд.

Bank of America США Майкл Хартнетт ФРС
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