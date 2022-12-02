Рост числа рабочих мест в США оказался минимальным с апреля 2021 года

Безработица осталась на октябрьском уровне

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда страны.

Прирост показателя стал минимальным с апреля прошлого года.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще меньшего повышения - на 200 тыс., как и респонденты Trading Economics.

В октябре показатель повысился на 284 тыс., а не на 261 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в прошлом месяце осталась на октябрьском уровне в 3,7%. Аналитики также не предполагали изменения.

В частном секторе количество рабочих мест увеличилось на 221 тыс., в государственном - на 42 тыс.

Существенный рост числа рабочих мест был отмечен в досуговом и гостиничном бизнесе - на 88 тыс., в сфере здравоохранения - на 45 тыс. Между тем в сфере розничной торговли и в секторе логистики рабочие места сократились на 30 тыс. и 15 тыс. соответственно.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в ноябре выросла на 0,6% относительно предыдущего месяца - до $32,82. В годовом выражении показатель повысился на 5,1% после подъема на 4,9% в октябре. Таким образом, темпы повышения зарплат в США значительно превышают допандемийные показатели, составлявшие 2-3%.

Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34,4 часа с 34,5 часа в предыдущий месяц.

Доля участия населения в рабочей силе в ноябре снизилась до 62,1% по сравнению с 62,2% в августе.