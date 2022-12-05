JPMorgan понизил прогноз цены Brent на 2023 год до $90 за баррель

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики PMorgan Chase & Co. понизили прогноз средней цены нефти Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель, отметив, что ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового потолка, передает Bloomberg.

По прогнозу экспертов банка производство нефти в России уменьшится на 500 тысяч баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2023 года и стабилизируется на уровне 10 млн б/с во втором полугодии 2023 года.

3 декабря Совет ЕС решил установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки нефти из России в европейские страны.

Предполагается, что механизм ценового потолка будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.

Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

"Мы полагаем, что до тех пор, пока механизм ценового потолка будет корректироваться с учетом рыночных цен на нефть, Россия продолжит договариваться с покупателями напрямую, и продолжит осуществлять поставки", - отмечается в обзоре JPMorgan.

В значительной мере на стоимость нефти будет влиять наличие танкеров, готовых перевозить российскую нефть, говорится в обзоре.

К 16:00 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,38 (2,78%), до $87,95 за баррель.