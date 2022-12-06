Brent подорожала до $83,04 за баррель после обвала днем ранее

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут на торгах во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

К 8:03 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (0,44%), до $83,04 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $2,89 (3,4%), до $82,68 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожли на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,34 (0,44%), до $77,27 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,05 (3,8%), до $76,93 за баррель.

Давление на нефтяной рынок по итогам предыдущих торгов оказали превзошедшие прогнозы статданные из США, усилившие опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре неожиданно поднялся до 56,5 пункта с 54,4 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками США. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя в прошлом месяце до 53,3 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

Позитивным фактором для рынка стало ослабление ковид-ограничений в Китае, усиливающее надежду на подъем спроса.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть. 3 декабря Совет ЕС установил потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралия.

Эксперты JPMorgan, однако, ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового потолка. Они понизили прогноз средней цены Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель.