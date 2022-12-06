Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Новые санкции ЕС против РФ могут включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В очередной, девятый, пакет санкций ЕС против РФ могут войти запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запрет на операции еще с тремя российскими банками, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Три человека, знакомых с ситуацией, сообщили FT, что запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ будет иметь исключения для некоторых видов продукции. Также в новый пакет, по информации собеседников газеты, может войти контроль экспорта технологий, которые, по мнению Брюсселя, Москва использует для поддержки оружейных заводов, и запрет на операции с еще тремя российскими банками. О том, о каких именно банках идет речь, газета не сообщает. Помимо прочего, в санкционные списки будут внесены еще 180 физлиц.

В ЕС надеются обсудить новый пакет санкций с членами союза в ближайшие дни и прийти к соглашению по нему до конца недели.

При этом Financial Times указывает, что работа над пакетом санкций не завершена, и в него могут быть внесены изменения.

ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

Трейдеры Heraeus прогнозируют цены на золото в 2023 году в пределах $1620-1920

ЕС профинансирует до 85% затрат на Rail Baltica, признав этот проект оборонным

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Механизм запрета использования потолка цен на нефть РФ планируют запустить до конца года

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Продажи легковых и легких коммерческих авто в РФ в ноябре снизились на 61,6%

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Минстрой продлит на год часть антикризисных мер поддержки стройкомплекса

Литва сообщила, что у России осталось еще 40% квоты на калининградский транзит товаров

В ВТБ сообщили о крупной DDoS-атаке и возможных проблемах с сервисами

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

В правительстве одобрили дистанционные медосмотры водителей, но потребовали исключений

Группа Finbridge приобрела универсального страховщика "Двадцать первый век"

Добыча нефти с конденсатом в России за 11 месяцев выросла на 2,2%

Добыча нефти с конденсатом в России за 11 месяцев выросла на 2,2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });