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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В девятый пакет санкций ЕС могут внести 180 новых позиций

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Дипломаты Евросоюза обсуждают девятый пакет санкций против России, в него могут включить 180 позиций, сообщает Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По их словам, в ЕС обсуждают меры в отношении технологического и финансового секторов, а также СМИ.

Несколько дипломатов заявили, что соглашение может быть достигнуто относительно быстро - в преддверии заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которое состоится 12 декабря.

29 ноября Politico сообщало, что переговоры о девятом пакете санкций могли начаться уже на текущей неделе.

Евросоюз Совет ЕС
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