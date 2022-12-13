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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Госдума продлила на три месяца разрешение на прямую продажу "Открытия" ВТБ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 31 марта 2023 г. срока действия поправки, которая позволяет продать активы "Открытия" группе ВТБ без предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ЦБ, а также без объявления торгов.

Поправка была внесена депутатами ко второму чтению законопроекта, регулирующего корпоративные отношения (N222860-8).

ЭкономикаСделка по покупке банком ВТБ активов "Открытия" будет завершена до конца 2022 годаЧитать подробнее

Принятый в этом году закон разрешает Банку России продать акции "Открытия" банку ВТБ по рыночной стоимости. При этом на решение ЦБ не распространяется порядок продажи акций, приобретенных в ходе предупреждения банкротства банков, и положения законов, требующие получение предварительного или последующего согласия ЦБ, а также согласия ФАС.

Специальные условия продажи "Открытия" действуют до 31 декабря 2022 г., именно до этого срока ЦБ и ВТБ планировали завершить сделку. Одобренный в первом чтении законопроект продлевал эту норму до 31 декабря 2023 г., однако позже дата была скорректирована, и теперь в документе прописан новый срок - до 31 марта 2023 г.

Участники сделки заявляли, что продажа банка "ФК Открытие" будет завершена до конца этого года. В начале ноября глава ВТБ Андрей Костин говорил, что согласование параметров покупки "Открытия" - дело дней. О том, что сделка будет завершена до конца 2022 года, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Моисеев.

Менеджмент ВТБ ожидает, что "Открытие" просуществует еще 1-1,5 года, потом его бренд исчезнет.

Госдума ВТБ Открытие
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