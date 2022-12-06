ВТБ по согласованию с ЦБ приостановил выплаты по ряду субордов

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ временно приостанавливает выплату купонного дохода по ряду выпусков субординированных облигаций, а также по выпуску бессрочных еврооблигаций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Как пояснили в ВТБ, решение о временной приостановке выплат принято в целях укрепления капитальной позиции, такая мера предусмотрена условиями выпусков и согласована с регулятором.

Решение касается купонного дохода по выпуску бессрочных субординированных еврооблигаций (ISIN XS0810596832), начиная с платежа на 6 декабря текущего года и до возобновления выплаты банком дивидендов по обыкновенным акциям, а также начисленного купонного дохода в 2023 году по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13.

Никаких ограничений по вторичному обращению и проведению сделок с субординированными облигациями это решение не несет, сообщили в пресс-службе ВТБ.

В среднесрочной перспективе ВТБ также рассматривает возможность замены выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент, отметили в банке.

"ВТБ выполняет все установленные Банком России нормативы достаточности капитала и реализует меры по укреплению капитальной позиции, что позволит в перспективе вернуться к выплате купонного дохода по этим выпускам облигаций", - подчеркнули в пресс-службе кредитной организации.