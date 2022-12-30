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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

РФ оплатит допэмиссию ВТБ акциями РНКБ и старым субордом ФНБ, сумма допвыпуска - 0,3 трлн руб.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ может увеличить уставный капитал почти на 302 млрд рублей, свидетельствуют материалы госбанка к внеочередному собранию акционеров.

Банк планирует разместить в пользу Росимущества и Минфина 30 трлн 196 млрд дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля. Цена размещения будет определена набсоветом не позднее даты начала размещения акций.

Допэмиссия может быть оплачена денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в ВТБ.

"Интерфакс" направил запрос в ВТБ.

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В ноябре правительство внесло поправку в проект бюджета, согласно которой оно получает право не изымать выданный ВТБ в 2014 году из средств ФНБ субординированный депозит на 100 млрд рублей для финансирования инфраструктурных проектов, даже если у кредитной организации возникнут трудности с достаточностью капитала.

ВТБ в 2021 году заработал рекордные 327,4 млрд рублей прибыли по МСФО, но в этом году будет убыточным. Давление на нормативы достаточности капитала банка помимо убытков может оказать покупка у ЦБ группы "Открытие". По условиям сделки ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из которых денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей - облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам). В банке при этом заявляли, что сделка окажет "позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ".

В октябре этого года вступил в силу закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций Российского национального коммерческого банка, который, как ожидается, в следующем году войдет в периметр группы второго по величине банка РФ. Цена размещения дополнительных акций ВТБ, которые РФ оплатит акциями РНКБ, будет установлена исходя из средневзвешенной биржевой цены за 6 месяцев до даты принятия набсоветом решения о цене размещения акций банка.

ВТБ РНКБ
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