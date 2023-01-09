Промпроизводство в Германии в ноябре увеличилось на 0,2%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года объем промышленного производства в Германии увеличился на 0,2% к октябрю, показали данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 0,1%.

В октябре, по пересмотренным данным, промпроизводство в Германии сократилось на 0,4%, а не на 0,1%, как сообщалось ранее.

Производство в перерабатывающей промышленности ФРГ увеличилось в ноябре на 0,5%. Выпуск промежуточных товаров вырос на 1,2%, средств производства - на 0,7%, потребительских товаров - снизился на 1,5%.

Выработка электроэнергии повысилась на 3%, объемы строительства уменьшились на 2,2%.

Объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце снизился на 0,4% по сравнению с ноябрем 2021 года.