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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

"Белуга" за 9 месяцев увеличила выручку на 32,2%, до 66,3 млрд руб.

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Белуга групп", один из ведущих производителей алкогольной продукции в РФ, за 9 месяцев этого года получила выручку в размере 66,3 млрд рублей, что на 32,2% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

EBITDA увеличилась на 71,3%, до 12 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - в 4,1 раза, до 18,1%, чистая прибыль - на 87,5%, до 5,2 млрд рублей.

Выручка алкогольного сегмента (включая межсегментные продажи) за 9 месяцев этого года составила 41,848 млрд рублей, что на 25% больше, чем годом ранее, розничной торговли - 34,892 млрд рублей (на 55% больше), продуктового сегмента - 3,492 млрд рублей (на 2% меньше).

EBITDA алкогольного сегмента составила 7,338 млрд рублей (на 48% больше), розницы - 4,55 млрд рублей (в 1,9 раза больше), продуктового сегмента - выросла до 178 млн рублей с 9 млн рулей годом ранее.

Продажи компании за 9 месяцев этого года составили 11,4 млрд декалитров, что на 8,6% больше, чем годом ранее. Число магазинов выросло на 57% и достигло 1 256.

Как пояснила компания, такие показатели "обусловлены, помимо прочего, ростом отгрузок брендов из премиального сегмента в России, а также динамичным развитием собственной розничной сети". "Впервые в истории компании показатель рентабельности по EBITDA достиг 18%, что обусловлено в первую очередь проактивной ценовой политикой группы и достижением зрелости существенного количества магазинов "ВинЛаб", которые вышли на полный цикл операционной рентабельности", - говорится в пресс-релизе.

"Белуга групп" - один из крупнейших в России производителей алкоголя. Основным бенефициаром компании является Александр Мечетин (ему принадлежит 58% акций). Акции обращаются на Московской бирже.

Белуга групп
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