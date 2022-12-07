Экономисты не верят в возвращение США к целевой инфляции без рецессии в 2023 году

Они также ждут роста безработицы как минимум до 5,5%

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Усилия Федеральной резервной системы сдержать инфляцию в США приведут к рецессии в 2023 году и подъему безработицы по крайней мере до 5,5%, показал опрос экономистов, проведенный Школой бизнеса Бута при Чикагском университете совместно с Financial Times 2-5 декабря.

В то время как председатель ФРС Джером Пауэлл и другие представители центробанка считают, что "мягкая посадка" экономики США возможна, поскольку рынок труда остается сильным, большинство опрошенных экспертов прогнозирует болезненное будущее, несмотря на то, что Федрезерв готовится замедлить темпы повышения базовой ставки.

85% из 45 опрошенных экономистов ожидают, что Национальное бюро экономических исследований (NBER) до конца следующего года объявит о рецессии в США. NBER отвечает за официальное определение сроков начала и конца рецессии в Штатах.

Большинство экспертов ждет, что экономический спад в стране будет краткосрочным, и ВВП США по итогам года сможет прибавить 1%. При этом половина опрошенных прогнозирует резкий рост безработицы - с нынешних 3,7%, до 5,5-6,5%. Несколько экономистов ожидает еще более тяжелых последствий для рынка труда, со скачком безработицы выше 7%, отмечает FT.

"Добиться "мягкой посадки" экономики исключительно сложно, и этого почти никогда не случалось в истории, - отметил профессор Северо-Западного университета США Джорджио Примичери. - Я не думаю, что Федрезерву стоит резко давить на тормоз сейчас. Им нужно сделать чуть больше в плане ужесточения политики, и они смогут остановиться в какой-то момент, однако, вероятно, будет слишком поздно для того, чтобы избежать рецессии".

Подавляющее большинство экспертов ждет, что ФРС замедлит темпы подъема ставки в декабре после ее повышения на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четырех предыдущих заседаний. Ставка, как ожидается, будет увеличена на 50 б.п., до 4,25-4,5% на заседании 13-14 декабря.

Более 60% опрошенных экономистов полагает, что ФРС поднимет ставку по крайней мере до 5%, около 20% ждет ее повышения до 5,5-6%, а 5% респондентов не исключает подъема ставки выше 6%.

Подавляющее большинство опрошенных прогнозируют, что Федрезерв остановит цикл увеличения ставки во втором квартале 2023 года или до его начала. При этом 60% респондентов полагает, что американский ЦБ начнет снижать ставку не ранее первого квартала 2024 года.

"ФРС сделала четкий посыл: ограничительная денежно-кредитная политика сохранится, пока инфляция в США не замедлится", - отметила профессор Университета Кентукки Ана Мария Херрера, считающая вероятность снижения ставки Федрезервом до конца 2023 года "довольно низкой".

К этому моменту базовая инфляция в США, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, все еще будет оставаться выше 2%-й цели ФРС - на уровне 3,5%, прогнозируют эксперты. Примерно половина опрошенных ожидает, что к декабрю 2024 года базовая инфляция в США замедлится до уровня менее 3%.