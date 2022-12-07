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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Ведущие банки Уолл-стрит планируют сокращение штата в преддверии рецессии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американский банк Morgan Stanley планирует уволить примерно 1,6 тыс. человек, или порядка 2% общего штата, из-за опасений рецессии в США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

На конец третьего квартала в банке работали свыше 80 тыс. человек по сравнению с примерно 60 тыс. до начала пандемии коронавируса.

Тем временем Дэвид Соломон, глава Goldman Sachs Group, отметил, что его банку, вероятно, придется сократить численность сотрудников в определенных подразделениях и в целом придерживаться более осторожной финансовой стратегии на фоне растущей экономической неопределенности.

"Нам нужно допустить, что впереди нас ждет неспокойный период, - сказал он. - Нужно быть чуть более осторожными с финансовыми ресурсами, с размером бизнеса и зоной присутствия организации".

Bank of America Corp. между тем замедляет прием на работу новых сотрудников с целью более эффективного управления кадрами в преддверии ожидаемого спада в экономике, сказал глава банка Брайан Мойнихэн в интервью телеканалу Bloomberg.

"Мы постоянно ищем талантливых сотрудников и приглашаем их в компанию, - добавил он. - Просто сейчас, в такие времена мы стали более осторожными".

Заявления глав крупнейших американских банков говорят о том, что опасения рецессии приводят к сокращениям штата не только в ИТ-секторе, но и в других отраслях экономики, отмечает Bloomberg.

Morgan Stanley Goldman Sachs США
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