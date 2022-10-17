Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Оценка вероятности рецессии в американской экономике резко возросла на фоне высокой инфляции и растущих процентных ставок в США, свидетельствуют данные регулярного опроса The Wall Street Journal.

Респонденты оценили вероятность рецессии в США в последующие 12 месяцев в 63% против июльских 49%. Показатель превысил 50% впервые с июля 2020 года. Данные WSJ за период с 2005 года показывают, что оценка шансов рецессии экспертами на таком уровне в редких случаях не соответствовала реальной рецессии.

Опрос был проведен 7-11 октября среди 66 экономистов.

В среднем респонденты прогнозируют сокращение ВВП США на 0,2% в пересчете на годовые темпы в первом квартале 2023 года и снижение на 0,1% во втором квартале. Июльский прогноз предусматривал рост на 0,8% и 1% соответственно.

Компании отреагируют на сокращение экономики и своей прибыли увольнениями сотрудников, полагают эксперты. По их мнению, число рабочих мест в США за исключением сельскохозяйственного сектора будет уменьшаться в среднем на 34 тыс. в месяц во втором квартале следующего года и на 38 тыс. в третьем квартале. Ранее ожидалось, что в эти шесть месяцев число рабочих мест будет расти в среднем на 65 тыс. ежемесячно.

Экономисты все больше сомневаются в способности Федеральной резервной системы продолжить повышение ставок для замедления инфляции, не вызвав при этом роста безработицы и рецессии. Около 59% опрошенных аналитиков опасаются, что Федрезерв поднимет ставки слишком высоко против 46% в июле.

"Мягкая посадка, скорее всего, так и останется сказкой, которая никогда не станет былью", - отметил экономист Мичиганского университета Даниил Маненков.

"Негативное влияние со стороны растущих ставок и укрепляющегося доллара огромное, и оно будет стоить около 2,5 процентного пункта роста ВВП в следующем году, - сказала старший экономист Jefferies LLC Анета Марковска. - В свете этого трудно себе представить, что США смогут избежать рецессии".

Рецессия будет относительно короткой

При этом рецессия будет относительно короткой, полагают эксперты. Те экономисты, которые оценивают вероятность рецессии выше чем 50%, в целом считают, что она продлится 8 месяцев. Средняя продолжительность рецессий в США после Второй мировой войны составляет 10,2 месяца.

В 2023 году в целом экономика Соединенных Штатов вырастет на 0,4%, в 2024 году - на 1,8%, свидетельствует консенсус-прогноз. В текущем году экономисты ждут роста на 0,2%.

Безработица в США, согласно среднему прогнозу опрошенных WSJ экспертов, увеличится с сентябрьских 3,5% до 3,7% к концу 2022 года, затем достигнет 4,3% к июлю и 4,7% к декабрю следующего года, после чего будет держаться примерно на этом уровне в течение всего 2024 года.

"Меньшее из двух зол"

"Федрезерв выбирает меньшее из двух зол - рецессия и растущая безработица сейчас или риск более деструктивной и устойчиво высокой инфляции в будущем, - полагает Дайан Суонк из KPMG. - Риск ошибки очень велик".

Федрезерв повышал ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов на трех последних заседаниях, и теперь размер ставки составляет 3-3,25%. Сентябрьская инфляция в Штатах превзошла прогнозы и составила 8,2%, что почти наверняка означает, что в ноябре ФРС снова увеличит ставку на 75 б.п.

К концу текущего года ставка вырастет до 4,267%, показывает консенсус-прогноз опрошенных WSJ экономистов, а пикового значения в 4,551% ставка достигнет в следующем июне. При этом порядка 30% респондентов полагают, что Федрезерв начнет снижать ставки уже в четвертом квартале 2023 года, а 28% ждут снижения в первом квартале 2024 года.