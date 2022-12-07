Евтушенков пообещал акционерам АФК "Система" дивиденды за 2022 год

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU -Акционеры АФК "Система" могут рассчитывать на получение дивидендов по итогам 2022 года, считает основатель и крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"Насколько я знаю, можно рассчитывать на дивиденды", - сказал он журналистам, но не стал уточнять их размер.

"Еще не закончился год, сейчас нельзя точно сказать", - сказал бизнесмен.

Евтушенков также отметил, что, насколько ему известно, АФК не планирует проводить buyback.

По итогам 2021 года АФК "Система" не выплачивала дивиденды. Такое решение объяснялось сохраняющейся высокой рыночной волатильностью, а также приоритетностью обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации.

Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года. В соответствии с ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию, базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

Сообщалось также, что с 2022 года к базовому объему дивидендов акционерам может выплачиваться 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год - при условии, что по итогам предыдущего года рост показателя превышает 5%, а отношение чистый долг/OIBDA не превышает 3,0х.

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей.

АФК "Система" на 49,2% принадлежит Владимиру Евтушенкову, еще 20% распределено между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом корпорации. Free float на LSE - 5,5%, на Мосбирже - 25,3%.