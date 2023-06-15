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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Евтушенков сообщил о планах АФК продолжить выплату дивидендов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" после завершения срока действующей дивидендной политики продолжит выплаты акционерам, их размер будет примерно на уровне прошлых лет, сказал "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков.

"АФК "Система" будет выплачивать дивиденды примерно на уровне прошлых лет", - ответил он на вопрос о дивидендной политике корпорации.

Дивидендная политика "Системы" рассчитанная на 2021-2023 годы, была принята весной 2021 года. Однако из-за макроэкономической турбулентности, вызванной событиями на Украине, корпорация второй год подряд вынуждена от нее отклоняться.

Размер дивидендов по итогам 2021 года, согласно дивполитике, должен был составить 0,41 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей), но из-за рыночной волатильности на годовом собрании в августе 2022 года акционеры АФК утвердили решение их не выплачивать.

В 2023 году корпорация должна была выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей). Тем не менее, в мае 2023 года совет директоров АФК рекомендовал дивиденды-2022 в 0,41 рубля на акцию (совокупный объем выплат - 3,96 млрд рублей). Акционеры рассмотрят этот вопрос 30 июня.

Выплаты АФК по итогам 2020 года составили 0,31 рубля на акцию, всего - 2,99 млрд рублей.

Владимир Евтушенков АФК Система
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