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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

США и Турция обсудили потолок цен на российскую нефть

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Замминистра финансов США Уолли Адейемо в ходе разговора с замглавы МИД Турции Седатом Оналом обсудил потолок цен на российскую нефть.

"Они обсудили введение предельного уровня цен на доставляемую по морю российскую нефть", - говорится в распространенном заявлении Минфина США.

Адейемо в ходе разговора подчеркнул, что "режим ограничения цен распространятся только на нефть российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды".

"Стороны подчеркнули наличие общих интересов в контексте поддержания достаточного уровня поставок на глобальном энергетическом рынке за счет введения простого режима контроля, в соответствии с которым будет предоставляться разрешение на транзит морской нефти через турецкие проливы", - отмечается в сообщении.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что Анкара действительно начала запрашивать подтверждение страхования у российских нефтяных танкеров после введения рядом стран "потолка" цен на этот энергоресурс, однако чиновники отрицают, что эта мера создала заторы в проливах Босфор и Дарданеллы.

Агентство Bloomberg при этом написало, что танкеры с казахстанской нефтью не могут покинуть Черное море, так как Турция настаивает на доказательстве того, что они должным образом застрахованы.

США Турция Россия
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