В Турции подтвердили, что начали запрашивать данные о страховке танкеров из РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Турция действительно начала запрашивать подтверждение страхования у российских нефтяных танкеров после введения рядом стран потолка цен на этот энергоресурс, однако чиновники отрицают, что эта мера создала заторы в проливах Босфор и Дарданеллы, сообщают в среду турецкие СМИ.

Так, газета Hürriyet пишет, что у танкеров действительно теперь запрашивают страховые документы после того, как 5 декабря вступило в силу решение стран G7, Евросоюза и Австралии установить верхний предел цен на нефть из России на уровне $60 за баррель.

Турецкий чиновник на условиях анонимности заявил информагентству "Анадолу", что "большинство международных страховщиков" больше не дают покрытие на перевозки российской нефти. "Если в проливе произойдет авария, кто покроет убытки, которые могут достигать миллиарды долларов?" - приводит агентство его слова.

Однако, по утверждению этого чиновника, сообщения западных СМИ о том, что эта мера создала заторы в проливах - ложны. Он говорит, что "значительных" изменений в морском движении не было, и что при необходимости Турция может принять меры для "предотвращения заторов".

Новая санкция, введенная Западом против России, предполагает запрет для компаний из стран, участвующих в этой инициативе, на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций. При этом эти ограничения не действуют, если нефть продается по цене не выше установленного потолка.

Согласно договоренности ЕС, стран G7 и Австралии, зафиксированная на данный момент предельная цена со временем будет меняться.

Также 5 декабря вступило в силу принятое ранее решение об эмбарго на поставки морским путем российской нефти из РФ в ЕС.