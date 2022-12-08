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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Оценка снижения ВВП Японии в III квартале пересмотрена до 0,2% с 0,3%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Экономика Японии в третьем квартале снизилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные официальные данные.

Предварительно сообщалось о сокращении на 0,3%. Средний прогноз аналитиков не предполагал изменения показателя, сообщает Trading Economics.

ВВП страны уменьшился впервые с третьего квартала 2021 года. Это обусловлено повышением цен, что негативно сказывается на расходах населения страны, а также ослаблением курса иены относительно мировых валют.

Пересмотр темпов экономического роста в июле-сентябре обусловлен улучшением оценки госрасходов. Они повысились на 0,1%, тогда как ранее сообщалось, что изменение было нулевым. Кроме того, экспорт вырос на 2,1% против прежде объявленных 1,9%.

Подъем импорта был самым значительным за последние семь кварталов и составил 5,2% (без пересмотра).

Между тем потребительские расходы увеличились всего на 0,1%, тогда как предварительно было объявлено 0,3%. Слабый подъем показателя связан с очередной волной заболеваемости COVID-19 в августе, отмечают эксперты.

Капиталовложения бизнеса выросли на 1,5%, что совпало с предварительной оценкой.

Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в третьем квартале снизился на 0,8%. Первоначально сообщалось о сокращении на 1,1%.

В апреле-июне экономика страны выросла на 1,1% в поквартальном сравнении и на 4,5% в годовом.

Япония
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