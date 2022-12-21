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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Аналитики UBS спрогнозировали рост ВВП Японии в 2023 году на 1-1,5%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В 2023 году экономика Японии вырастет на 1-1,5% в 2023 году, в основном благодаря восстановлению внутреннего спроса за счет роста сферы услуг и капзатрат, прогнозируют аналитики UBS. Их проноз приводит MT Newswires.

По их мнению, поддержку экономическому росту окажет неудовлетворенный спрос на услуги, особенно со стороны пожилого населения, ускорение роста заработной платы и госсубсидии на внутренние поездки.

Аналитики Japan Center for Economic Research прогнозируют, что ВВП в расчете на душу населения в Японии опустится ниже аналогичного показателя Тайваня по итогам текущего года из-за падения курса иены относительно доллара США. В следующем году, как ожидается, Японию по этому показателю обгонит Южная Корея.

При этом год назад эксперты предполагали, что эти изменения произойдут позже - в 2027-2028 годах, сообщает издание Nikkei.

Япония UBS apan Center for Economic Research Южная Корея Тайвань
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