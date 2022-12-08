Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) уведомила "Мечел" о начале процедуры делистинга депозитарных расписок компании.

Торги ADR "Мечела", приостановленные с 28 февраля 2022 года, будут немедленно прекращены, следует из сообщения компании.

Биржа определила, что ценные бумаги компании не соответствуют правилам листинга, так как депозитарий Deutsche Bank объявил о намерении прекратить действие депозитарных соглашений по ADR "Мечела" с 7 декабря 2022 года.

Обращение к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о делистинге расписок "Мечела" будет сделано, как только будут завершены соответствующие процедуры, включая любую апелляцию компании на решение NYSE, следует из уведомления биржи. В "Мечеле" оставили без комментариев вопрос о том, планирует ли компания оспаривать решение о делистинге.

"Мечел" получил листинг ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2004 году. В 2010 году в Нью-Йорке были также размещены расписки на привилегированные акции компании (ADS).

Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела".

Мечел NYSE США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена газа в Европе превысила $1700/тыс. куб. м в ожидании усиления морозов

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

В Минэнерго не согласились с мнением о возможном шоке для экономики РФ из-за price cap

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Цены на нефть восстанавливаются после падения до годовых минимумов накануне

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Шольц заявил, что Германия в перспективе полностью откажется от энергоносителей из РФ

Пробка из танкеров с нефтью возле проливов Босфор и Дарданеллы выросла до 26 судов

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Франция начала подсчет ущерба от погромов футбольных фанатов после игры Марокко и Испании

Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против РФ

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

Toyota уволила основную часть сотрудников российского автозавода

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро

AmRest договорился о продаже российского бизнеса KFC за 100 млн евро
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });