Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга ADR "Мечела"

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) уведомила "Мечел" о начале процедуры делистинга депозитарных расписок компании.

Торги ADR "Мечела", приостановленные с 28 февраля 2022 года, будут немедленно прекращены, следует из сообщения компании.

Биржа определила, что ценные бумаги компании не соответствуют правилам листинга, так как депозитарий Deutsche Bank объявил о намерении прекратить действие депозитарных соглашений по ADR "Мечела" с 7 декабря 2022 года.

Обращение к Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о делистинге расписок "Мечела" будет сделано, как только будут завершены соответствующие процедуры, включая любую апелляцию компании на решение NYSE, следует из уведомления биржи. В "Мечеле" оставили без комментариев вопрос о том, планирует ли компания оспаривать решение о делистинге.

"Мечел" получил листинг ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2004 году. В 2010 году в Нью-Йорке были также размещены расписки на привилегированные акции компании (ADS).

Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела".