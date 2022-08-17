"Мечел" подал в депозитарий заявление об автоматической конвертации ADR

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" подал заявление в депозитарий (Райффайзенбанк) об автоматической конвертации американских депозитарных расписок в обыкновенные и привилегированные акции, сообщила компания.

Автоматическая конвертация предусмотрена для депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.

Банком России также предусмотрен механизм принудительной конвертации для держателей ADR, права на которые учитываются в иностранных депозитариях, напоминает "Мечел". При желании принять участие в принудительной конвертации держатель вправе обратиться с заявлением в депозитарий не позднее 11 октября 2022 года.

В мае правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций удовлетворила заявление "Мечела" о продолжении обращения депозитарных расписок за пределами России.

ADR на обыкновенные акции "Мечела" обращаются на Нью-Йоркской фондовой бирже (1 ADR равна 2 акциям). Также в Нью-Йорке размещены привилегированные акции компании (ADS). Одна ADS равна 1/2 привилегированной акции.

Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела".